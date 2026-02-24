В Азербайджане состоится первый Национальный форум по кохлеарной имплантации

БАКУ /Trend Life/ - 4 марта в Киноцентре "Низами" впервые в республике состоится Национальный форум по кохлеарной имплантации – 2026. Мероприятие, приуроченное к Международному дню кохлеарной имплантации, организовано ОО "Koxlear İmplantlı Şəxslərə Sosial Yardım" (Социальная помощь лицам с кохлеарными имплантами).

Основная цель форума – повышение качества жизни носителей кохлеарных имплантов в стране, укрепление их социальной интеграции и расширение общественной осведомленности в данной сфере, сообщили Trend Life организаторы

В рамках мероприятия выступят нейрохирурги, оториноларингологи, генетики, аудиологи, логопеды и специалисты по реабилитации. Эксперты представят подробную информацию о кохлеарной имплантации, этапах реабилитации, значении раннего вмешательства и особенностях социальной адаптации.

Председатель общественного объединения Мехрибан Гусейнова отметила, что главная задача форума - оказать поддержку носителям имплантов и способствовать их полноценной интеграции в общество. По её словам, за годы деятельности организация помогла сотням детей и молодых людей успешно пройти путь социальной адаптации, и сегодня многие из них ведут активную и успешную жизнь.

Она также подчеркнула, что в ближайшей перспективе планируется расширение международного сотрудничества и внедрение передового зарубежного опыта в Азербайджане. По её словам, переход государственной поддержки кохлеарной имплантации на новый этап является важным социальным и гуманистическим шагом для тысяч семей.

Отметим, что поэтапная реализация социальной и медицинской программы по кохлеарной имплантации в Азербайджане началась с 2015 года. С 2020 года включение данных операций в систему обязательного медицинского страхования открыло новые возможности как для детей, так и для взрослых пациентов.

Особо важно, что кохлеарные импланты и речевые процессоры обновляются за счёт государственной поддержки каждые пять лет. Это позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на родителей и обеспечивает непрерывность процессов слухового, речевого и социального развития детей.

Ожидается, что Национальный форум по кохлеарной имплантации – 2026 внесёт значимый вклад в развитие просветительской работы, повышение общественного внимания к теме и укрепление принципов инклюзивного общества в стране.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

