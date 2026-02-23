Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане сумма минимальной зарплаты будет пересматриваться не реже одного раза в год

Общество Материалы 23 февраля 2026 12:50 (UTC +04:00)
В Азербайджане сумма минимальной зарплаты будет пересматриваться не реже одного раза в год

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане сумма минимальной зарплаты будет пересматриваться не реже одного раза в год.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в изменении в Закон о Трудовом кодексе, утвержденном Президентом Ильхам Алиевым.

Согласно закону, сумма минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, на основании предложений органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти.

Глава государства подписал указ в связи с исполнением соответствующего Закона.

Лента

Лента новостей

Читать все новости