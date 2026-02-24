Обнародованы данные о продажах продукции индустриальных зон Азербайджана в 2025 г.

БАКУ/Trend/ - В 2025 году в индустриальных зонах Азербайджана было реализовано продукции на общую сумму около 4 миллиардов манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов на пресс-конференции, посвященной деятельности возглавляемой им организации в прошлом году и предстоящим задачам.

Он отметил, что из этой суммы 1,2 миллиарда манатов составил экспорт. По сравнению с прошлым годом производство увеличилось на 21,1%, а экспорт - на 13,4%.

С. Адыгезалов сказал, что на сегодняшний день продукция, произведенная в индустриальных зонах, экспортируется в более чем 70 стран мира:

"Как результат этого, в прошлом году доля индустриальных зон в производстве несырьевой промышленной продукции составила 19,1%, а в несырьевом экспорте - 33,9%. Эти показатели указывают, что индустриальные зоны стали одним из основных опор несырьевой экономики".