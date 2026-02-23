Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 февраля

Экономика Материалы 23 февраля 2026 09:17 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 февраля

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 23 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0096 маната, 1 турецкая лира - 0,0388 маната, а 100 российских рублей - 2,2138 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0096
AUD 1,202
BYN 0,5927
AED 0,4628
KRW 0,1178
CZK 0,083
CNY 0,2462
DKK 0,269
GEL 0,6357
HKD 0,2175
INR 0,0187
GBP 2,2983
SEK 0,1882
CHF 2,2008
ILS 0,5457
CAD 1,2436
KWD 5,5457
KZT 0,3405
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5285
MDL 0,0998
NOK 0,1786
UZS 0,0139
PKR 0,6078
PLN 0,4756
RON 0,3943
RUB 2,2138
RSD 0,0171
SGD 1,3441
SAR 0,4532
xdr 2,3339
TRY 0,0388
TMT 0,4857
UAH 0,0393
JPY 1,1011
NZD 1,0174
