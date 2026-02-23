Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 февраля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 23 февраля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0096 маната, 1 турецкая лира - 0,0388 маната, а 100 российских рублей - 2,2138 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0096
|AUD
|1,202
|BYN
|0,5927
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1178
|CZK
|0,083
|CNY
|0,2462
|DKK
|0,269
|GEL
|0,6357
|HKD
|0,2175
|INR
|0,0187
|GBP
|2,2983
|SEK
|0,1882
|CHF
|2,2008
|ILS
|0,5457
|CAD
|1,2436
|KWD
|5,5457
|KZT
|0,3405
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5285
|MDL
|0,0998
|NOK
|0,1786
|UZS
|0,0139
|PKR
|0,6078
|PLN
|0,4756
|RON
|0,3943
|RUB
|2,2138
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3441
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3339
|TRY
|0,0388
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0393
|JPY
|1,1011
|NZD
|1,0174