В "Азерэнержи" обсуждены вопросы цифрового управления

БАКУ /Trend/ - В "Азерэнержи" состоялась встреча с участием руководства Агентства инноваций и цифрового развития.

Как сообщает Trend, об этом распространило информацию ОАО «Азерэнержи».

Отмечается, что данная встреча между представителями ведомств стала второй по счету после совещания «Новая цифровая архитектура Азербайджана», проведенного 11 февраля главой государства. В ходе встречи были рассмотрены мероприятия, реализуемые в энергетической системе в рамках «Стратегии развития цифровой экономики в Азербайджанской Республике», утвержденной распоряжением главы государства от 10 декабря 2025 года №841.

Во время презентации «Азерэнержи» была представлена информация о внедрении Оперативной информационной системы по объектам электроэнергетики (EOOMS), систем SCADA и WAMS/WACS, а также о возможностях мониторинга и оперативного управления. Кроме того, было сообщено о специально оснащенных транспортных средствах для мониторинга и цифровых механизмах контроля на энергетических объектах.

Представители министерства цифрового развития и транспорта проинформировали о системах безопасности и кибербезопасности, включая деятельность Центра кибербезопасности, а также представили возможности совместного сотрудничества и повышения квалификации.

В ходе обсуждений были затронуты вопросы энергоснабжения дата-центров, связанных с энергетикой, создания инфраструктуры данных вблизи стратегических объектов, развития волоконно-оптической сети и интеграции ОАО «Азерэнержи» с платформой myGov.az. Отмечено, что интеграция будет осуществляться поэтапно с увеличением числа пользователей.

По итогам встречи стороны согласовали направления совместной деятельности в сфере цифровизации, кибербезопасности и развития дата-центров.