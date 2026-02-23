БАКУ /Trend/ - В Азербайджане импорт раритетных автотранспортных средств освобожден от НДС, акциза и таможенной пошлины.

Как сообщает Trend, это отражено в изменениях в Налоговый кодекс и Закон "О таможенном тарифе", применение которых утверждено Указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно изменениям, освобождение импорта раритетных автомобилей от НДС, акциза и таможенной пошлины будет регулироваться следующими условиями:

- импорт будет осуществляется на основании подтверждающего документа соответствующего государственного органа;

- количество импортируемых раритетных транспортных средств одним лицом в течение календарного года не превышает 1 единицу (в целом по стране - не более 10 единиц).

Освобождение от НДС, акциза и таможенной пошлины позволит снизить расходы импортеров таких автомобилей.

Данное требование вступает в силу через 30 (тридцать) дней со дня опубликования закона.