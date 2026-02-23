Азербайджан и Иран проводят работу по взаимному увеличению грузоперевозок - министр

БАКУ /Trend/ - Транзитные коридоры, коммуникационные связи обеспечат экономические интересы Азербайджана и Ирана и обеспечат мир в регионе.

Об этом сказала министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садег на 17-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству в Баку, сообщает Trend.

По ее словам, двусторонний торговый оборот за последние два года составил 650 миллионов долларов.

Министр отметила, что двусторонние и многосторонние соглашения между Ираном и Азербайджаном строго соблюдаются.

"Транзитные и грузовые перевозки являются одной из важнейших областей стратегических отношений между двумя странами. В прошлом году более 120 000 иранских грузовиков пересекли границу Азербайджана, а более 50 000 азербайджанских грузовиков - границу Ирана. Эти статистические данные свидетельствуют о большом значении грузовых перевозок между двумя странами", - отметила она.

По словам иранского министра, между двумя странами ведется работа по созданию и развитию инфраструктуры на приграничных территориях с целью увеличения грузоперевозок в несколько раз к 2030 году.

"Это осуществляется и за счет ремонта автомобильной дороги Джульфа-Калала, строительства тоннелей на территории Ирана", - сказала она.

