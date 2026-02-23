В Азербайджане сократилась добыча золота и серебра

БАКУ/Trend/ - В январе этого года в Азербайджане было добыто 207,8 килограмма золота.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По данным комитета, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча золота сократилась на 28,4 килограмма, или на 12%. В январе 2025 года в Азербайджане было добыто 236,2 килограмма золота.

По состоянию на 1 февраля текущего года объем запасов готового золота в стране составил 103,6 килограмма.

В то же время в январе 2026 года в стране было добыто 329,8 килограмма серебра, что на 46 килограммов, или на 14,5% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

По состоянию на 1 февраля текущего года объем запасов готового серебра в стране составил 550,4 килограмма.

Отметим, что в отчетном месяце общий объем производства в горнодобывающей промышленности страны составил 2,7 миллиарда манатов, что на 2,4% больше по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года.