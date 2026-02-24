Обнародованы показатели промпарков на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в индустриальных парках на освобожденных территориях Азербайджана были достигнуты успешные результаты.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Сеймур Адыгезалов на пресс-конференции, посвященной деятельности возглавляемой им организации в прошлом году и предстоящим задачам.

"Так, Агдамский промышленный парк за короткий срок стал региональным экономическим центром. Здесь зарегистрированы 32 резидента и 5 нерезидентов, инвестировано 145,8 миллиона манатов, создано около 1000 постоянных рабочих мест", - сказал С. Адыгезалов.

По его словам, по количеству резидентов парк занимает уже второе место в стране. «На данный момент в Агдамском промышленном парке работает 13 предприятий. Продукция, производимая в парке, не только продается на внутреннем рынке, но и экспортируется. В индустриальном парке предпринимателями было реализовано продукции на сумму 1,4 миллиарда манатов, из которых 62,3 миллиона манатов составил экспорт», - сказал он.

С. Адыгезалов отметил, что в промышленном парке «Экономическая зона Аразской долины» в Джебраильском районе зарегистрированы 19 резидентов и 3 нерезидента, инвестировано более 43,8 миллиона манатов, создано около 100 рабочих мест.

Кроме того, по его словам, продолжается расширение производства и реализация новых проектов в индустриальных парках в Мингячевире, Гарадаге, Пираллахи и Гаджикабуле, а также в индустриальных зонах в Нефтчале, Сабирабаде и Масаллы. В конце 2024 года был создан Нахчыванский промышленный парк, а в 2026 году учрежден Западный промышленный парк, где в настоящее время продолжается строительство необходимой инфраструктуры. Созданная индустриальная инфраструктура способствует развитию предпринимательства в регионах, сбалансированному формированию промышленного потенциала и расширению экономической активности.