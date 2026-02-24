В промышленных зонах Азербайджана планируется запуск 16 новых предприятий

БАКУ/Trend/ - В 2026 году планируется запуск 16 новых предприятий и закладка фундамента для двух предприятий в промышленных зонах.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня председатель правления Агентства по развитию экономических зон Министерства экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов на пресс-конференции в Баку, посвященной деятельности организации в прошлом году и задачам на будущее.

"Уже в январе Президент Ильхам Алиев открыл два предприятия в Сумгайытском промышленном парке и заложил фундамент одного предприятия. Внимание и поддержка, которые глава государства уделяет развитию промышленных зон, еще раз подтверждают, что эта сфера является приоритетным направлением в экономической политике страны.

<...> Наша цель - превратить промышленные зоны в стратегические центры, обеспечивающие долгосрочное и устойчивое развитие экономики страны. Мы продолжаем работать в этом направлении", - отметил председатель.