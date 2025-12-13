ЕС готовит ряд крупных инициатив по развитию "зеленой" экономики в Таджикистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский союз готовит ряд крупных инициатив по развитию "зеленой" экономики и цифровой трансформации в Таджикистане в рамках программы Global Gateway.

Об этом сообщил Trend представитель Европейской комиссии.

"Инициатива ЕС Global Gateway направлена на укрепление устойчивой взаимосвязанности и инфраструктуры во всем мире. В Центральной Азии, и в частности в Таджикистане, наше сотрудничество сосредоточено на четырех приоритетных областях: вода/энергетика/климат, транспорт, цифровая связь и критическое сырье", – сказал представитель Комиссии.

Было подчеркнуто, что водный и энергетический секторы остаются фундаментальными столпами партнерства с Таджикистаном. В рамках региональной инициативы Team Europe по энергетике, водным ресурсам и изменению климата ЕС поддерживает жизненно важные отраслевые реформы и ключевые инвестиции как в водной, так и в энергетической сферах. В частности, это включает запланированное участие в строительстве Рогунской ГЭС – флагманского проекта, призванного значительно увеличить потенциал Таджикистана в области возобновляемых источников энергии.

Кроме того, Комиссия предоставила информацию о предстоящих цифровых инициативах, подчеркнув перспективы совместных усилий по цифровизации.

"Что касается цифровизации, мы продвигаемся вперед в рамках специализированной инициативы Team Europe по цифровой связи, начиная с мероприятий по наращиванию потенциала. Кроме того, мы готовимся к развертыванию наземных спутниковых станций, направленных на улучшение цифрового доступа в отдаленных районах по всему региону. Таджикистан проявил интерес к этой инициативе, и мы ожидаем, что страна получит выгоду от этой поддержки в ближайшем будущем", – сообщил представитель Комиссии.