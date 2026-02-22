Азербайджан увеличил импорт электроэнергии из России

БАКУ/Trend/ - В 2025 году из Азербайджана в Россию было экспортировано 98,326 миллиона кВт·ч электроэнергии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана, доход от этого экспорта составил 4,038 миллиона долларов США.

По сравнению с показателями 2024 года экспорт электроэнергии в Россию сократился на 60,2 миллиона кВт·ч, или в 1,6 раза по объему, и на 4,051 миллиона долларов США, то есть в 2 раза по стоимости.

В то же время в 2025 году из России в Азербайджан было импортировано электроэнергии на сумму 3,339 миллиона долларов США в объеме 93,085 миллиона кВт·ч.

По сравнению с 2024 годом этот показатель увеличился на 726 тысяч долларов США, или в 1,3 раза по стоимости, и на 6,3 миллиона кВт·ч, или на 7,3% по объему.

Отметим, что в 2025 году из Азербайджана в целом в четыре страны — Россию, Грузию, Иран и Турцию — было экспортировано электроэнергии на сумму 70,084 миллиона долларов США в объеме 1,230 миллиарда кВт·ч.

Также в отчетный период Азербайджан импортировал электроэнергии из России, Грузии и Ирана на сумму 7,579 миллиона долларов США в объеме 177,7 миллиона кВт·ч.