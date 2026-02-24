ТЭО "Зеленого" энергокоридора Центральная Азия-Азербайджан" может быть завершено в начале 2027 года - Эльнур Солтанов (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Итальянская компания CESI выбрана в качестве компании-консультанта для подготовки технико-экономического обоснования проекта "Зеленый" энергетический коридор Центральная Азия - Азербайджан". С привлечением этого консультанта предварительные исследования планируется провести в течение 11 месяцев, что означает, что технико-экономическое обоснование может быть завершено в начале 2027 года.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

По его словам, проектом предусматривается соединение энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана и создание "зеленого" энергетического маршрута в Европу.

"Выбор компании-консультанта на данном этапе важен для качественного и своевременного завершения проекта, поскольку без технико-экономического обоснования невозможно перейти к стадии инвестирования и строительства. Это напрямую повлияет на общие сроки реализации проекта", - сказал он.

Заместитель министра отметил, что реализация важных проектов в области возобновляемой энергии позволяет постепенно достигать поставленных стратегических целей.

"В этом контексте в 2023 году была введена в эксплуатацию солнечная электростанция (СЭС) "Гарадаг" мощностью 230 МВт, построенная компанией "Masdar" (Объединенные Арабские Эмираты), которая является крупнейшей солнечной электростанцией в Каспийском регионе и на пространстве СНГ. В то же время 8 января этого года состоялась официальная церемония открытия ветровой электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, построенной саудовской компанией ACWA Power. Успешная реализация указанных проектов считается важной вехой в достижении целей, поставленных в области возобновляемой энергетики в нашей стране. В рамках проекта "Meqa" компанией "Masdar" успешно реализуются проекты солнечных электростанций "Билясувар" мощностью 445 МВт, "Нефтчала" мощностью 315 МВт и ветроэлектростанции "Абшерон-Гарадаг" мощностью 240 МВт. 2 октября 2025 года на СЭС "Билясувар" была установлена ​​первая солнечная панель. В настоящее время строительство станции продолжается", - сказал он.

Э.Солтанов отметил, что, помимо этого, продолжается реализация и других приоритетных проектов.

"На освобожденных территориях ведется работа по реализации проекта солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВт, проектов СЭС "Шамс" и "Уфуг" мощностью 50 МВт каждая, а также двух проектов СЭС общей мощностью 50 МВт в Нахчыванской Автономной Республике. Одновременно подписаны важные документы о сотрудничестве в области возобновляемой энергии с компаниями из Китайской Народной Республики, и планируется реализация ряда важных проектов в области возобновляемой энергии на море и на суше", - сказал он.

Заместитель министра, напомнив, что для проекта ветроэнергетики на Каспии выбрано 5 различных участков, сообщил, что в настоящее время на этих территориях продолжаются работы. По его словам, реализация проектов ветроэнергетики на Каспии имеет стратегическое значение с точки зрения укрепления энергетической безопасности страны и достижения целей в области "зеленой» энергетики": "Технический потенциал возобновляемых источников энергии на море оценивается в 157 ГВт. Для эффективного использования этого потенциала был подписан ряд соглашений. На начальном этапе были определены потенциальные территории для реализации проектов ветроэнергетики на Каспии, получены заключения соответствующих государственных ведомств по этим территориям, и достигнуто соглашение по ним. В настоящее время ведется работа по определению этих участков как территорий для возобновляемых источников энергии", - сказал он.

Э.Солтанов также рассказал о работе, проделанной по трем основным коридорам "зеленой" энергии - Каспий-Черное море-Европа, Азербайджан-Турция-Европа и Центральная Азия-Азербайджан-Европа.

"В рамках проекта "зеленый" энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа" создано совместное предприятие с участием операторов передающих систем из Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. Завершение технико-экономического обоснования проекта, который соединит Европу с обоими берегами Черного моря, а также с Каспийским регионом в энергетическом и цифровом коммуникационном плане, ожидается в первом квартале этого года. Первый сегмент проекта планируется завершить в 2032 году, второй - в 2036 году, а третий - в 2040 году. На заявку о включении проекта в очередной Десятилетний план развития сети (TYNDP) Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) был дан положительный ответ, и проект 20 октября 2025 года был включен в портфель проектов 2026 TYNDP. На следующем этапе будет подана заявка на получение для проекта статуса PCI/PMI (проекты, представляющие взаимный и общий интерес)", сказал он.

Э.Солтанов подчеркнул, что два других коридора - "Азербайджан-Турция-Европа" и "Центральная Азия-Азербайджан-Европа" - также находятся на стадии предварительного технико-экономического обоснования и согласования.

"Продолжается работа по интеграции энергетической инфраструктуры Азербайджана и Турции и реализации экспорта электроэнергии через Нахчыван. В рамках проекта была построена и введена в эксплуатацию подстанция "Джабраил" 110/35/10 кВ для создания энергетического хаба "Джабраил". Планируется прокладка линии электропередачи 330 кВ, соединяющей энергетический хаб "Джабраил" с Нахчываном через Зангезурский коридор с прохождением через Армению и/или Иран, а также строительство подстанции 330 кВ в Нахчыване", - сказал он.

Заместитель министра также рассказал о преимуществах соглашения о Транскаспийском энергетическом коридоре, подписанного между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, для энергетической архитектуры региона. Он подчеркнул, что "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан" способствует дальнейшему расширению энергетического сотрудничества в регионе.

"Это соглашение открывает путь к созданию новых маршрутов "зеленой" энергии, которые свяжут большие объемы энергии из Центральной Азии с европейскими рынками. Более тесная интеграция энергетических систем трех стран может укрепить региональные энергетические потоки и стабильность, а также способствовать диверсификации энергоснабжения Европы. В результате снизится зависимость от газа и других углеводородных источников энергии, а доля возобновляемой энергии увеличится. Это соглашение также создаст новые экономические и геополитические преимущества в области энергетической безопасности за счет дальнейшего углубления регионального сотрудничества", - сказал он.

Заместитель министра также коснулся Протокола 6-го заседания Совместной межправительственной комиссии Азербайджан–Италия, подписанного в начале этого года в Баку, и его влияния на сотрудничество между двумя странами в сфере "зеленой" энергетики. Он напомнил, что данным Протоколом был утвержден План действий по сотрудничеству между Азербайджаном и Италией на 2026–2027 годы, охватывающий 73 направления деятельности.

"Рассматриваемый План действий предусматривает расширение сотрудничества во многих областях, включая энергетику. Сотрудничество в области "зеленой" энергетики может стимулировать сокращение выбросов углерода, а также инвестиции и обмен технологиями в области возобновляемой энергетики. "Зеленый" энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа" создает новый маршрут для транспортировки возобновляемой энергии в Европу и повышает роль Азербайджана в этом направлении. Этот коридор укрепляет энергетическую безопасность Европы и расширяет ее потенциал в обеспечении экологически чистыми источниками энергии, помимо нефти и газа. Для Италии и других европейских стран этот маршрут создает стратегические преимущества с точки зрения диверсификации источников энергии, экспорта и удовлетворения растущего спроса на возобновляемую энергию", - сказал он.

В завершение Э.Солтанов отметил, что политика в области "зеленой" энергии, сформулированная в соответствии с долгосрочной стратегией социально-экономического развития Азербайджана, включает в себя обеспечение эффективного использования энергии в 2026 году, расширение использования возобновляемых источников энергии, реализацию крупномасштабных ветровых и солнечных проектов, поэтапную декарбонизацию энергетического сектора, увеличение экспортного потенциала и укрепление регионального и международного энергетического сотрудничества.

"Предусматривается строительство ветровых и солнечных электростанций мощностью 6 ГВт к 2030 году и 8 ГВт - к 2032 году. Также планируется, что к 2030 году в Карабахе и Восточном Зангезуре за счет гидро-, солнечных и ветровых электростанций, а также кровельных солнечных панелей установленная мощность достигнет 1,6 ГВт, что позволит сократить выбросы на более чем 2 миллиона тонн", - сказал он.

