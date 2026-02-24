Названо число резидентов Евлахского пилотного агропарка



БАКУ /Trend/ - В прошлом году при участии главы государства состоялось открытие Евлахского пилотного агропарка. Общая площадь агропарка составляет 2807 гектаров, и это первый агропарк в стране, созданный с привлечением малых и средних фермеров. В агропарке зарегистрированы 35 субъектов предпринимательства.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня председатель правления Агентства по развитию экономических зон Сеймур Адыгезалов на пресс-конференции, посвященной деятельности организации в прошлом году и задачам на будущее.

Он отметил, что резиденты инвестировали 59,4 миллиона манатов, создали 185 постоянных и 593 сезонных рабочих места.

"Здесь планируется создание интенсивных фруктовых садов, животноводческих и птицеводческих хозяйств, а также перерабатывающих предприятий", - сказал С. Адыгезалов.