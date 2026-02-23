Назван объем экспорта ненефтяной продукции Ирана в Казахстан

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (21 марта 2025 — 20 января 2026) экспорт ненефтяной продукции Ирана в Казахстан сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта 2024 — 19 января 2025) на 5,5% по стоимости и на 5,3% по весу.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно данным, за 10 месяцев Иран экспортировал в Казахстан ненефтяную продукцию примерно на 215 миллионов долларов США объёмом около 370 тысяч тонн.

В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 227 миллионов долларов США в объеме 390 тысяч тонн.

Отмечается, что Иран в основном экспортировал в Казахстан сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, табачные изделия, нефтехимическую продукцию и другие товары.

Также сообщается, что за 10 месяцев товарооборот между Ираном и Казахстаном составил около 262 миллионов долларов США в объеме 493 тысяч тонн, что на 4,7% по стоимости и на 6,3% по весу меньше в годовом выражении.

Согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 10 месяцев текущего иранского года общий экспорт продукции Ирана составил 45 миллиардов долларов США и 130 миллионов тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 6,3% по стоимости, но увеличился на 1,44% по весу.