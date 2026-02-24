Обсуждены совместные энергетические проекты Азербайджана и Ирана

БАКУ/Trend/ - Состоялась встреча между министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и делегацией Ирана во главе с министром дорог и городского развития, сопредседателем Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзаной Садег.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

"Было отмечено, что дружеские и партнерские отношения между главами государств дали импульс для нового этапа развития азербайджано-иранских связей во всех сферах, имеющих глубокие исторические корни. Было подчеркнуто, что энергетическая сфера играет важную роль в двусторонних отношениях. В Протоколе 17-го заседания «Государственной комиссии по сотрудничеству Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах» вопросы энергетики также нашли отражение, что свидетельствует о важности партнерства в этом направлении", - говорится в информации.

Отмечается, что на встрече обсуждались совместные проекты, включая строительство гидроэлектростанций "Худаферин", "Гыз-Галасы" и "Ордубад", а также экспорт электроэнергии.

Подчеркивается, что стороны договорились об усилении совместной работы для ускорения реализации текущих проектов.

Отметим, что, по данным Государственного комитета статистики Азербайджана, в 2025 году из Азербайджана в Иран было экспортировано 37,230 миллиона кВт·ч электроэнергии. Доход от экспорта электроэнергии в этом объёме составил 1,058 миллиона долларов США.

По сравнению с показателями 2024 года, экспорт электроэнергии в Иран увеличился в объеме на 813 тысяч кВт·ч, или на 2,2%, и в денежном выражении на 23 тысяч долларов США, также на 2,2%.

В то же время, в 2025 году из Ирана в Азербайджан было импортировано электроэнергии на сумму 980 тысяч долларов США объемом 34,506 миллиона кВт·ч.

По сравнению с 2024 годом этот показатель уменьшился в объеме на 449 тысяч кВт·ч, или на 1,3%, и в денежном выражении - на 13 тысяч долларов США, или на 1,3%.