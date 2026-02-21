Цифровизация Туркменистана - ключ к региональной интеграции - ЭСКАТО (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Инициативы Туркменистана в области цифровизации как драйверы устойчивого роста признаются ключевыми для региональной интеграции и устойчивого развития.

Об этом Trend сказал заместитель исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихоокеанского региона (ЭСКАТО) Шомби Шарп.

"Проблемы, с которыми сталкивается наш регион, будь то энергетика, транспорт, торговля или устойчивое развитие, требуют координированных ответов и совместных решений. Мы высоко ценим конструктивную роль Туркменистана в продвижении многостороннего диалога через СПЕКА и ЭСКАТО, а также его инициативы в области цифровизации как драйверов устойчивого роста", - отметил он.

По словам Шарпа, руководство Туркменистана в качестве председателя СПЕКА в прошлом году помогло превратить региональные амбиции в практические, инвестиционно привлекательные действия, способствующие доверию, миру и устойчивому развитию по всему Центральноазиатскому региону.

Страна также заняла лидирующую позицию в глобальных транспортных инициативах. Создав Группу друзей устойчивого транспорта и предложив резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении Десятилетия устойчивого транспорта (2026-2035 гг.), Туркменистан сформировал перспективную региональную повестку.

"Создание Группы друзей устойчивого транспорта и внесение в Генеральную Ассамблею резолюции о провозглашении Десятилетия устойчивого транспорта (2026-2035) демонстрирует масштабное видение", - добавил Шарп.

В рамках СПЕКА проактивный подход Туркменистана к цифровизации и гармонизации правовых инструментов способствует сокращению издержек на торговлю и транспорт, а также укреплению межрегиональной связности.

Во время недавнего Экономического форума СПЕКА в Ашхабаде усилия Туркменистана позволили определить пути энергетической связности, способные раскрыть потенциал возобновляемых источников Центральной Азии.

"Эти мероприятия продвигают "зелёный переход", который служит примером для всего региона", - отметил Шарп.

Ранее делегация под руководством заместителя исполнительного секретаря ЭСКАТО Шомби Шарпа посетила Туркменистан в рамках Экономического форума СПЕКА 2026, который прошел 21-22 января в Ашхабаде в рамках Недели СПЕКА под эгидой Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).