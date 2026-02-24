Трамп заявил о предпочтении заключить ядерное соглашение с Ираном

БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил о готовности прийти к договоренности с Тегераном по вопросу его ядерной программы, однако вновь допустил возможность применения силы в отношении исламской республики.

Как передает Trend, соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Решение принимаю я. Я бы предпочел заключить сделку, чем отказаться от нее. Если договоренности не будет, этот день станет очень тяжелым для этой страны и, к сожалению, для ее народа. Это великий и замечательный народ, и с ними не должно произойти ничего столь плохого», - отметил Трамп.