Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Модель Asan xidmət экспортируется более чем в 30 стран - Ульви Мехтиев

Общество Материалы 23 февраля 2026 11:53 (UTC +04:00)
Модель Asan xidmət экспортируется более чем в 30 стран - Ульви Мехтиев

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Модель Asan xidmət экспортируется более чем в 30 стран.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев на мероприятии, посвященном итогам оценки по ASAN xidmət indeksi и работе информационной системы ASAN müraciət.

Он отметил, что центры Asan xidmət были созданы 14 лет назад. Суть концепции заключается в синтезе обслуживания граждан с помощью инноваций. У. Мехиев также подчеркнул, что оценка по Asan indeks проводится с 2014 года по указу Президента Ильхам Алиева.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости