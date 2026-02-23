Модель Asan xidmət экспортируется более чем в 30 стран - Ульви Мехтиев

БАКУ/Trend/ - Модель Asan xidmət экспортируется более чем в 30 стран.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев на мероприятии, посвященном итогам оценки по ASAN xidmət indeksi и работе информационной системы ASAN müraciət.

Он отметил, что центры Asan xidmət были созданы 14 лет назад. Суть концепции заключается в синтезе обслуживания граждан с помощью инноваций. У. Мехиев также подчеркнул, что оценка по Asan indeks проводится с 2014 года по указу Президента Ильхам Алиева.