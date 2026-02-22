Завершились Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии

БАКУ /Trend/ — Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии подошли к концу.

Как сообщает Trend, торжественная церемония закрытия соревнований состоялась на стадионе «Арена ди Верона».

Азербайджан на Играх представляли два спортсмена. В слаломе Анастасия Папатома завершила первый заезд на 59-м месте и заняла 51-е место из 95 участников в общем зачете.

Фигурист Владимир Литвинцев занял последнее место среди 29 участников короткой программы, набрав 63,63 балла.

В медальном зачете первое место заняла Норвегия, второе — Соединенные Штаты, третье — Нидерланды.