Завершились Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии

БАКУ /Trend/ — Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии подошли к концу.
Как сообщает Trend, торжественная церемония закрытия соревнований состоялась на стадионе «Арена ди Верона».
Азербайджан на Играх представляли два спортсмена. В слаломе Анастасия Папатома завершила первый заезд на 59-м месте и заняла 51-е место из 95 участников в общем зачете.
Фигурист Владимир Литвинцев занял последнее место среди 29 участников короткой программы, набрав 63,63 балла.
В медальном зачете первое место заняла Норвегия, второе — Соединенные Штаты, третье — Нидерланды.