В иранской провинции Гюлюстан введены в эксплуатацию солнечные электростанции

БАКУ /Trend/ - 12 февраля в северо-восточной иранской провинции Гюлюстан были введены в эксплуатацию 9 солнечных электростанций.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на информационный портал Президента Ирана.

В рамках этого проекта были введены в эксплуатацию солнечные электростанции общей мощностью 27 мегаватт. На их строительство было затрачено 10 триллионов риалов (примерно 7,78 миллиона долларов).

Кроме того, в провинции Гюлюстан строится еще 21 солнечная электростанция. В совокупности их производственная мощность составляет 63 мегаватт-часа.

Отметим, что общий потенциал производства электроэнергии в Иране составляет 98 тысяч мегаватт. Предполагается, что в следующем иранском году (с 21 марта 2026 по 20 марта 2027) этот показатель будет увеличен до 100 тысяч мегаватт.