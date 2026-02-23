Джейхун Байрамов провел обсуждения с гамбийским коллегой

БАКУ /Trend/ - 23 февраля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам гамбийцев за рубежом Республики Гамбия Серингом Моду Нджие.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, в ходе разговора обсуждались текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Гамбией.

Была подчеркнута важность проведения в короткие сроки политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран в соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании по политическим консультациям», подписанным в сентябре прошлого года.

Министры отметили значимость интенсификации политического диалога, взаимных визитов и расширения сотрудничества в рамках международных организаций.

Стороны обменялись мнениями о предстоящем председательстве нашей страны в Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также о планах подготовки к авторитетным мероприятиям, которые пройдут в этом формате. Кроме того, противоположная сторона была проинформирована о Всемирном форуме городов, который пройдет в нашей стране в этом году.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, а также по другим темам, представляющим взаимный интерес.