Названы страны-импортеры продукции из иранской провинции Ардебиль

БАКУ/Trend/- В течение последнего года основными странами-импортерами продукции из иранской северо-западной провинции Ардебиль стали Азербайджан, Грузия, Россия, Ирак и Турция.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга директор Управления промышленности, горнодобывающей отрасли и торговли по провинции Ардебиль при Министерстве промышленности, рудников и торговли Ирана Рамин Садеги.

Он отметил, что за указанный период из провинции Ардебиль было экспортировано 363 тысячи тонн продукции на общую сумму 227 миллионов долларов. Основными товарами экспорта стали фасованное сливочное масло, перец, печи, флоат-стекло, форель, слитки железа и стали, сухое молоко и полиэтилен.

Садеги добавил, что за последний год в провинцию Ардебиль было импортировано 11 тысяч тонн продукции на сумму 59 миллионов долларов. Основными странами-поставщиками выступили Турция, Китай, Ирак, Грузия. Ввозимые товары включали сельскохозяйственную технику, свинец, различное производственное оборудование, сырье и другие товары.

По данным Статистики таможенной администрации Ирана, за первые десять месяцев текущего иранского года общий экспорт товаров из Ирана составил 130 миллионов тонн на сумму 45 миллиардов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт снизился в денежном выражении на 6,3%, но увеличился по объёму на 1,44%.

Импорт за тот же период составил 33,2 миллиона тонн на сумму 49,1 миллиарда долларов. В денежном выражении импорт сократился на 15,6%, а по объёму вырос на 4,6%.