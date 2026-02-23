В 2025 году показатель реагирования в системе ASAN müraciət вырос на 80%

БАКУ/Trend/ - В 2025 году показатель реагирования на обращения, поступившие через систему ASAN müraciət, вырос на 80%.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев на мероприятии, посвященном итогам оценки по ASAN xidmət indeksi и работе информационной системы ASAN müraciət.

Он напомнил, что информационная система ASAN müraciət была создана в 2020 году соответствующим указом Президента Ильхам Алиев.

"Эта система была создана для оперативного информирования государственных органов при возникновении инфраструктурных проблем. В настоящее время к информационной системе ASAN müraciət интегрированы 99 учреждений", - добавил У.Мехтиев.

Кроме того, он сообщил, что в прошлом году в рамках оценки по ASAN xidmət indeksi было оценено 511 услуг.