Обнародован объем грузов, обработанных в портах провинции Бушер в Иране

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (с 21 марта 2025 года) в портах южной иранской провинции Бушер было обработано 39,5 миллиона тонн нефтяных и ненефтяных грузов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление начальника Управления портов и морского транспорта провинции Бушер Сиаваша Эркомандзаде для местных СМИ.

По его словам, из общего объема грузов 29,7 миллиона тонн составили нефть и нефтепродукты, а 9,77 миллиона тонн — ненефтяные грузы.

Эркомандзаде также сообщил, что за указанный период в портах провинции Бушер была обработана 131 тысяча контейнеров TEU.

Кроме того, транзит ненефтяных грузов через порты провинции составил 53 тысячи тонн, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в провинции Бушер действуют порты Бушер, Харг, Дженаве, Дайер, Асалуйе и другие.