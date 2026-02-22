Иран и МАГАТЭ подчеркнули важность использования дипломатии для достижения соглашения

БАКУ /Trend/ - Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подчеркнули важность достижения прочного соглашения по иранской ядерной программе.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом было сказано в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи и генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в непрямых переговорах между Ираном и США и отметили важность диалога и конструктивного взаимопонимания для продвижения процесса переговоров.

Отметим, что в этом году между Ираном и США состоялись два раунда непрямых переговоров по ядерной программе. Переговоры были организованы при посредничестве Омана. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сейед Аббас Аракчи, а американскую делегацию возглавляли специальный представитель президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.