Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Проходит 34 года с того дня, когда 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы были умышленно подвергнуты жестоким пыткам и убиты из-за этнической принадлежности в целом 613 мирных и безоружных гражданских лиц, включая 106 женщин, 63 детей и 70 пожилых людей.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном уполномоченным по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Сабиной Алиевой в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.

В заявлении отмечается, что жестокое убийство мирного населения города Ходжалы из-за этнической принадлежности, совершенное вооруженными силами Армении при непосредственном участии 366-го мотострелкового полка СССР, стало составной частью проводимой в то время Арменией системной и целенаправленной политики геноцида в отношении азербайджанцев.

В результате Ходжалинского геноцида 8 семей были полностью истреблены, 130 детей потеряли одного родителя, а 25 – обоих, 1275 человек, включая 68 женщин, 26 детей, были взяты в плен, против них были совершены тяжкие военные преступления.

Это тяжкое преступление, содержащее признаки преступления геноцида, является одной из самых трагических страниц в истории человечества и грубым нарушением фундаментальных прав и свобод человека. Цель этих заранее спланированных преступлений заключалась в убийстве этнических азербайджанцев по национальному признаку, насильственное изгнание их с исторических земель, создание страха и паники среди населения.

При совершении Ходжалинского геноцида были грубо нарушены нормы международного права в области прав человека, международного гуманитарного права, в том числе положения международных пактов «О гражданских и политических правах», «Об экономических, социальных и культурных правах», а также положения международных конвенций о ликвидации всех форм расовой дискриминации, против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, о правах ребенка, о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также Женевских конвенций о защите жертв войны, а именно: права на жизнь, личную неприкосновенность, собственность, право не подвергаться пыткам и другие фундаментальные права человека.

По инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева Милли Меджлис Азербайджанской Республики дал первую политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду и 26 февраля был объявлен Днем Ходжалинского геноцида. Проводимая Фондом Гейдара Алиева кампания «Справедливость к Ходжалы» имеет важное значение в деле повышения международной осведомленности и восстановления справедливости и направлена на признание Ходжалинского геноцида мировым сообществом и предоставление правовой и политической оценки данному преступлению.

После Отечественной войны и локальной антитеррористической операции на освобожденных от оккупации территориях, в том числе в городе Ходжалы, ускоренными темпами ведутся работы по реконструкции, жители возвращаются на свои родные земли. В ходе восстановительных и строительных работ на данных территориях были обнаружены массовые захоронения, найдены, идентифицированы и преданы земле останки убитых под пытками людей. Эти факты являются неопровержимыми и неоспоримыми доказательствами Ходжалинского геноцида и учиненных тяжких военных преступлений.

Ряд лиц, участвовавших в Ходжалинском геноциде и преступлениях против нашего народа, был задержан в ходе мероприятий, проведенных после антитеррористической операции локального характера, и в настоящее время привлекается к судебной ответственности в рамках национального законодательства Азербайджанской Республики с учетом норм международного права.

С глубоким уважением чтя память жертв Ходжалинского геноцида, призываю международные организации и мировое сообщество предпринять решительные шаги для предоставления правовой оценки данному акту геноцида, который считается одним из самых кровавых массовых убийств XX века, и привлечения к ответственности всех виновных в совершении данного чудовищного преступления».

Заявление направлено генеральному секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет ООН по правам человека, главам ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, в Международный и Европейский институты омбудсменов, в Ассоциацию омбудсменов Азии, в Организацию исламского сотрудничества и Ассоциацию омбудсменов государств-членов этой организации, в Ассоциацию омбудсменов и национальных институтов по правам человека тюркоязычных государств, в Независимую постоянную комиссию по правам человека Организации исламского сотрудничества, в Европейскую сеть омбудсменов по правам детей, в Международное бюро мира, омбудсменам различных стран и в национальные институты прав человека, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и зарубежных стран в нашей республике, диаспорским организациям Азербайджана.

