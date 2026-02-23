Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Подписан меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Ираном (ФОТО)

Политика Материалы 23 февраля 2026 19:46 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Ираном подписан меморандум о сотрудничестве по итогам 17-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству.

Как сообщает Trend, меморандум о сотрудничестве по итогам 17-го заседания Совместной межправительственной комиссии подписали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорожного строительства и городского развития Ирана Фарзана Садег.

Меморандум предусматривает укрепление и продолжение сотрудничества в области транспорта, транзита, промышленности, культуры, торговли, туризма и других областях.

