Подписан меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Ираном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Ираном подписан меморандум о сотрудничестве по итогам 17-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству.

Как сообщает Trend, меморандум о сотрудничестве по итогам 17-го заседания Совместной межправительственной комиссии подписали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорожного строительства и городского развития Ирана Фарзана Садег.

Меморандум предусматривает укрепление и продолжение сотрудничества в области транспорта, транзита, промышленности, культуры, торговли, туризма и других областях.

