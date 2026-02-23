“Март — время наличных”- Выгодное кредитное предложение от Банка Республика

В Банке Республика вы можете оформить наличный кредит на большую сумму и по более низкой ставке.

Новруз — праздник изобилия, обновления и новых планов. С приходом весны наступает подходящее время для осуществления желаний, реализации планов и позитивных перемен в жизни.

Учитывая весеннее настроение и реальные потребности клиентов, Банк Республика предлагает улучшенные условия по наличным кредитам — более крупные суммы и сниженные процентные ставки.

Уже сейчас вы можете обратиться в любой филиал Банка Республика или подать онлайн-заявку на официальном сайте и получить возможность оформить выгодный наличный кредит до 50 000 манат без обеспечения, по ставке от 10% и сроком до 59 месяцев.

Не откладывайте важные планы — воспользуйтесь этим предложением уже сейчас.

Причём по всей Республике!