Глобальный Бакинский форум - платформа для насыщенного диалога в условиях неопределенности - глава ЮНКТАД (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Глобальный Бакинский форум является платформой для насыщенного диалога, объединяющей лидеров, мыслителей и лидеров перемен из разных регионов и сфер.

Как сообщает Trend, об этом заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан в видеообращении по случаю XIII Глобального Бакинского форума, который пройдет 12–14 марта.

"В период растущей неопределенности и глобальных изменений диалог важен как никогда. Именно это делает Глобальный Бакинский форум таким значимым. Форум служит платформой для насыщенного диалога, объединяя лидеров, мыслителей и лидеров перемен из разных регионов и сфер для уважительного обсуждения текущих проблем, обмена идеями, укрепления партнерств и выработки практических решений для нашего общего будущего", - сказала она.

Гринспан подчеркнула важность сотрудничества для формирования более инклюзивного и устойчивого будущего.

"Объединяясь, мы можем строить мосты и формировать более инклюзивный, стабильный и устойчивый мир. Сердечно приглашаю вас присоединиться ко мне на Глобальном Бакинском форуме в марте 2026 года", - добавила она.

Отметим, что XIII Глобальный Бакинский форум запланирован на 12–14 марта 2026 года на тему "Преодоление разногласий в мире на этапе перехода". Созданный в 2013 году и организуемый Международным центром Низами Гянджеви, форум служит платформой для обсуждения региональной и глобальной политики действующими и бывшими государственными деятелями, международными организациями и учеными. Новый форум пройдет на фоне активизации дипломатической деятельности в регионе и сосредоточится на темах геополитического перехода и международной безопасности.