В Баку состоится вечер памяти видного представителя мугамного искусства Гаджибабы Гусейнова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 4 марта в 19.00 пройдет вечер "Nadir yaradıcılıq gecəsi", посвящённый памяти выдающегося представителя азербайджанского мугамного искусства, мастера-ханенде Гаджибабы Гусейнова, сообщает Trend Life. Мероприятие организовано Nadir Events.

Главной целью творческого вечера является сохранение и популяризация богатого наследия Гаджибабы Гусейнова, напоминание о его неоценимом вкладе в развитие азербайджанского мугама, а также продвижение национальных музыкальных ценностей.

В программе примут участие известные ханенде и музыканты: заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, народные артисты Симара Иманова и Забит Набизаде, заслуженные артисты Закир Алиев и Нурия Гусейнова, а также ханенде Ровшан Баширов, Гусейн Меликов, Мамед Наджафов, Вяфа Везирова, Эльгиз Алиев и Муталлим Демиров.

Солистов будет сопровождать ансамбль народных инструментов под руководством народного артиста Эльчина Гашимова (тар) и заслуженного артиста Эльнура Ахмедова (кяманча).

В концертной программе прозвучат теснифы, мугамы и народные песни.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

