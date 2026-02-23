В Баку состоялся форум по перформансу лидерства с участием руководящего состава SOCAR

БАКУ /Trend/ - В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялся Форум по перформансу лидерства с участием около 300 представителей руководящего состава компании.

Как сообщает Trend со ссылкой на SOCAR, форум прошел в рамках программы "Продвижение культуры перформанса (управления служебной деятельностью)".

Целью мероприятия было содействие конструктивному диалогу и формированию культуры принятия решений, ориентированных на результат, между всеми заинтересованными сторонами, участвующими в процессе перформанса внутри компании, системное обсуждение существующих вызовов и определение приоритетов на следующих этапах.

В рамках мероприятия для руководителей предприятий, входящих в SOCAR Group, и ответственных лиц по управлению персоналом были организованы панельные сессии на темы: "Лидерство, управляющее результатом: стратегия, культура и поведение" и "Влияние человеческого капитала на бизнес-результаты: создание стратегической ценности через системы эффективности".

На сессиях была отмечена важность правильной диверсификации стратегических целей на всех уровнях организации, важность укрепления навыков непрерывной обратной связи руководителей и сохранение принципа объективности в оценке эффективности как ключевого фактора формирования атмосферы доверия.

Также обсуждались вопросы объективной и прозрачной оценки деятельности сотрудников, ее положительное влияние на мотивацию и подотчетность, усиление подхода к принятию решений на основе данных и обеспечение более эффективного распределения ресурсов.

В рамках форума состоялась церемония награждения консультантов по эффективности, внесших вклад в продвижение культуры высокого перформанса, им были вручены благодарственные письма.

Отметим, что управление перформанса (управление служебной деятельностью), системно внедряемое в SOCAR с 2024 года, охватывает в общей сложности более 42 тысяч сотрудников предприятий, входящих в структуру компании, при этом эффективность более 14 тысяч специалистов и технических работников управляется на основе индивидуальных целевых карт. Система управления перформанса включает планирование деятельности в соответствии со стратегическими целями, постановку задач, непрерывный мониторинг и механизмы обратной связи в течение года, итоговую оценку деятельности и процесс материального стимулирования на основе достигнутых результатов.

