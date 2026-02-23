Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Императору Японии

Политика Материалы 23 февраля 2026 11:34 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Императору Японии Нарухито.

Как сообщает Trend в письме говорится:

"Ваше величество,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана выразить Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Японии – Дня Вашего рождения.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высокой деятельности, дружественному народу Японии – постоянного благополучия и процветания".

