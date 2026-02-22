Сократилось производство автомобилей на иранском заводе Parskhodro

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (21 марта 2025 года — 20 января 2026 года) производство легковых автомобилей на иранском автомобильном заводе Parskhodro сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта 2024 года — 19 января 2025 года) на 42,1 процента, или на 36,1 тыс. единиц.

Как сообщает Trend, эти данные отражены в отчете системы Kodal (codal.ir), действующей при Организации по ценным бумагам и биржам Ирана.

Согласно отчёту, за указанные 10 месяцев на предприятии Parskhodro было произведено 49,3 тыс. (49 327) легковых автомобилей, тогда как за аналогичный период прошлого года объём производства составлял 85 тыс. (85 458) единиц.

В документе отмечается, что за 10 месяцев компания выпустила 36,4 тыс. легковых автомобилей модели Q-200, 12,3 тыс. автомобилей Sahand, 61 автомобиль Pars Noa, а также 482 автомобиля других моделей.

Отметим, что, согласно данным отчёта Kodal, за 10 месяцев текущего иранского года три крупнейшие автомобильные компании Ирана — Irankhodro, Saipa и Parskhodro — в совокупности произвели около 711 тыс. (710 736) легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство легковых автомобилей сократилось примерно на 10 процентов.