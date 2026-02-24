ЕБРР реализует проекты по улучшению водоснабжения Гянджи и Шеки - представитель банка

БАКУ/Trend/- Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует реализовать проекты по улучшению водоснабжения Гянджи и Шеки.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил представитель ЕБРР в Азербайджане Реал Гаджиев в ходе круглого стола на тему "Водная безопасность в Азербайджане: регулирование, риски и ответственные бизнес-действия", проходящего в Баку.

По его словам, общий объем инвестиций в проект, реализуемый в городе Гянджа, составляет 410 миллионов евро.

"В рамках проекта будут созданы системы водоснабжения, сооружения для сбора и очистки воды, а также инфраструктура для управления дождевыми водами. По проекту Гянджи уже подписаны финансовые документы на 35 миллионов евро, ожидается оформление еще 120 миллионов евро в течение текущего года", - сказал он.

По его словам, ЕБРР также планирует реализовать проект по улучшению водной инфраструктуры в городе Шеки и прилегающих селах. Гаджиев отметил, что общая сумма инвестиций составляет около 95 миллионов евро, из которых 57 миллионов планируется оформить в текущем году.

Представитель банка подчеркнул, что физические инвестиции должны сопровождаться эффективной политикой, стимулирующей сокращение потерь воды, очистку и повторное использование сточных вод, а также рациональное использование доступных водных ресурсов. Он отметил, что частный сектор также должен вносить необходимый опыт и экспертизу.