Трибуна имени Банишевского: "Нефтчи" отметил юбилей легендарного форварда (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 80-летие со дня рождения легендарного азербайджанского футболиста Анатолия Банишевского было отмечено памятными мероприятиями, организованными ПФК "Нефтчи", сообщает Trend Life.

Руководство и представители клуба посетили в Аллее почётного захоронения в Баку могилу прославленного нападающего. В церемонии приняли участие главный исполнительный директор клуба Дженк Сюмер, главный тренер команды Юрий Вернидуб, капитан Эмин Махмудов, супруга футболиста Инна Банишевская, его дочь Марина, а также другие представители "Нефтчи". К могиле были возложены венки и цветы от имени клуба.

"Сохранение памяти о нашем легендарном футболисте — долг не только “Нефтчи”, но и каждого болельщика клуба", - отметил Дженк Сюмер, проинформировав семью о запланированных юбилейных мероприятиях. В свою очередь Инна Банишевская поблагодарила клуб за то, что имя её супруга не забыто.

В честь 80-летнего юбилея одна из крупнейших трибун домашнего стадиона клуба – "Южная" - отныне будет носить имя Анатолия Банишевского. Таким образом, клуб сделал очередной шаг по увековечению памяти легендарной "девятки". Трибуна "Анатолий Банишевский" на арене Palms Sports Arena станет местом притяжения для самой многочисленной и преданной армии болельщиков страны на всех домашних матчах команды.

Анатолий Банишевский (1946–1997) – легендарный футболист в истории азербайджанского и советского футбола. Почти всю свою карьеру он провёл в бакинском "Нефтчи", став символом клуба. Выступал на позиции нападающего и отличался высокой результативностью и техникой. Банишевский также защищал цвета сборной СССР, в составе которой стал бронзовым призёром чемпионата мира 1966 года в Англии. Его вклад в развитие футбола в Азербайджане по праву считается неоценимым, а имя навсегда вписано в историю "Нефтчи" и национального спорта.

