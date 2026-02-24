Ненефтяной экспорт Ирана в Азербайджан сократился

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (21 марта 2025 г. – 20 января 2026 г.) экспорт ненефтяной продукции Ирана в Азербайджан сократился на 15,3% в стоимостном выражении и на 1,12% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта 2024 г. – 19 января 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной службы Ирана.

Статистика показывает, что за 10 месяцев текущего иранского года Иран экспортировал в Азербайджан 719 тысяч тонн ненефтяной продукции на сумму около 485 миллионов долларов.

За 10 месяцев предыдущего иранского года экспорт несырьевой продукции Ирана в Азербайджан составил 727 тысяч тонн на сумму около 573 миллионов долларов.

Статистика показывает, что Иран в основном экспортировал в Азербайджан сельскохозяйственную и пищевую, промышленную, нефтехимическую и химическую продукцию.

Товарооборот между Ираном и Азербайджаном за указанный период составил 724 тысячи тонн на сумму 496 миллионов долларов. Экспорт продукции снизился на 17,3% в стоимостном выражении и на 1,9% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что, согласно статистике Таможенной службы Ирана, за 10 месяцев текущего иранского года экспорт продукции Ирана составил 130 миллионов тонн на сумму 45 миллиардов долларов. Экспорт продукции снизился на 6,3% в стоимостном выражении и увеличился на 1,44% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

