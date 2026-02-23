Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на действительную военную службу

БАКУ/ Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 апреля 2026 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Trend, в документе говорится:

"Руководствуясь пунктом 26 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, на основании статей 12.3 и 40.1 Закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе» и в целях комплектования Вооруженных сил Азербайджанской Республики личным составом постановляю:

1.С 1 по 30 апреля 2026 года призвать на срочную действительную военную службу граждан Азербайджанской Республики 2008 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1996-2007 годов рождения, в возрасте до 30 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

2.С 1 по 30 апреля 2026 года уволить в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, прошедших срок службы, предусмотренный в статье 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе».

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего Распоряжения".