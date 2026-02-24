Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,11 доллара США, или 1,5% и составила 73,31 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,12 доллара США или 1,6%, и составила 70,67 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 0,1 доллара США или 0,2% по сравнению с предыдущим показателем и составила 41,87 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 0,61 доллара США или 0,8% по сравнению с предыдущим показателем и составила 72,77 долларов США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.