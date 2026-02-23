БАКУ/Trend/ - 23 февраля Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром дорог и
городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем
Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству Фарзаной Садег, сообщает в
понедельник Trend.
Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром дорог и городского развития Ирана (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
БАКУ/Trend/ - 23 февраля Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром дорог и
городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем
Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству Фарзаной Садег, сообщает в
понедельник Trend.