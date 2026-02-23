Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром дорог и городского развития Ирана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 23 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзаной Садег, сообщает в понедельник Trend.



Новость обновляется