В этом году ожидается регистрация первого резидента Нахчыванского промпарка

БАКУ/Trend/ - В настоящее время продолжается процесс подготовки проектно-сметной документации Нахчыванского промышленного парка.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня председатель правления Агентства по развитию экономических зон Министерства экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов на пресс-конференции в Баку, посвященной деятельности организации в прошлом году и задачам на будущее.

"В этом году мы ожидаем регистрацию первого резидента промышленного парка", — отметил он.

