Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В этом году ожидается регистрация первого резидента Нахчыванского промпарка

Экономика Материалы 24 февраля 2026 12:22 (UTC +04:00)
В этом году ожидается регистрация первого резидента Нахчыванского промпарка

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В настоящее время продолжается процесс подготовки проектно-сметной документации Нахчыванского промышленного парка.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня председатель правления Агентства по развитию экономических зон Министерства экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов на пресс-конференции в Баку, посвященной деятельности организации в прошлом году и задачам на будущее.

"В этом году мы ожидаем регистрацию первого резидента промышленного парка", — отметил он.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости