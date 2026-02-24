Народному поэту Нариману Гасанзаде вручен орден «Гейдар Алиев» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев по поручению главы государства посетил на дому Народного поэта Наримана Гасанзаде, награжденного орденом «Гейдар Алиев» за исключительные заслуги в развитии нашей культуры, и вручил ему высшую награду.

Как сообщает Trend, Самир Нуриев передал Нариману Гасанзаде приветствия и искренние поздравления Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой по случаю его 95-летнего юбилея.

В ходе встречи были особо подчеркнуты вклад Наримана Гасанзаде в азербайджанскую литературу, его многолетние заслуги в пропаганде национально-духовных ценностей. Отмечено, что его многогранное творчество и общественная деятельность внесли значительный вклад в обогащение азербайджанской литературы и культуры, сыграли важную роль в формировании молодого поколения в духе патриотизма.

Народный поэт выразил глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за большое внимание и заботу, высоко оценил государственную поддержку сохранению национально-духовных ценностей и культурного наследия, а также лиц, имеющих заслуги в развитии культуры, искусства и других сфер.