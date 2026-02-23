Министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садег прибыла с визитом в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ — 23 февраля министр дорог и городского развития Ирана и председатель Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах с иранской стороны Фарзана Садег прибыла в Баку.

Об этом Trend сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

Ранее Фарзана Садег уже посещала Баку во главе делегации, состоящей из представителей министерств, экономических институтов и частного сектора страны, для участия в 17-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой.

В столичном аэропорту министра встретили заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, а также посол Исламской Республики Иран в Азербайджане.

В рамках визита Фарзана Садег примет участие в заседании Совместной комиссии и проведет ряд встреч с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Азербайджанской Республики.

В повестке дня — всесторонняя оценка текущего состояния двустороннего сотрудничества, устранение существующих препятствий и ускорение реализации совместных экономических проектов, особенно в сферах транспорта, энергетики, торговли и культурного взаимодействия.