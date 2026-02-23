В ближайшие два месяца ожидается подписание исполнительного соглашения по ж/д Решт–Астара (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Исполнительное соглашение по проекту железной дороги Решт–Астара, являющемуся частью транспортного коридора Север–Юг, ожидается в ближайшие два месяца.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Муджтаба Демирчили.

Он рассказал о работе между Ираном и Азербайджаном в экономической, политической и культурной сферах, а также о взаимных интересах сторон.

Сначала посол отметил, что в регионе инициируются новые проекты в области коммуникаций и транспорта: «Исламская Республика Иран всегда заявляла о поддержке всех региональных экономических проектов, поскольку считает, что они могут быть полезны странам, особенно с точки зрения экономического развития, мира и стабильности, и приносить положительные результаты. Вместе с тем под предлогом экономических проектов не должны продвигаться геополитические цели других стран. Вмешательство внешних сил в регионе на практике создает сложности, и такие силы прежде всего учитывают свои интересы. В этом контексте экономические проекты в регионе должны быть полезны для стран и не служить другим целям».

Посол подчеркнул, что рост экономических проектов в регионе положительно влияет на общий уровень благосостояния. По его словам, реализация транспортных и коммуникационных проектов может принести положительные результаты для региона, и Иран поддерживает такие инициативы.

Он напомнил, что в настоящее время Нахчыван соединяется с Азербайджаном только через воздушное сообщение и транзит через территорию Ирана, и Иран стремится, чтобы эти связи продолжались более удобно через свою территорию.

Посол также отметил преимущества транспортного коридора Север–Юг для региона: «Этот коридор является одним из важных проектов и полезен для всего региона. Иран заинтересован в его эффективном использовании. У коридора три ветви, одна из которых проходит через территорию Азербайджана. Работы на железной дороге продолжаются. Азербайджанская железная дорога соединена с Ираном на границе Астара, и в прошлом году эта линия уже использовалась».

Он добавил, что продолжаются работы по строительству железной дороги Астара–Решт: "Чуть более 30 километров от Решта до Энзели уже построены. Строительство оставшейся части от Энзели до Астары продолжается. Иранские и российские компании совместно работают над этим проектом. На последнем заседании совместной экономической комиссии в Тегеране этот вопрос также обсуждался, и было решено подписать исполнительное соглашение по проекту в ближайшие два месяца. Исследовательские работы уже начаты, и надеемся, что процесс будет идти быстро, а весь регион получит выгоду".

Муджтаба Демирчили также отметил, что отношения между Ираном и Азербайджаном развиваются и в политической сфере. По его словам, сотрудничество между странами достигло серьезного прогресса после визита Президента Масуда Пезешкиана в Баку и Ханкенди: "Эти отношения ежедневно расширяются в положительном направлении, особенно в экономике, транспорте и транзите, торговле и совместных экономических проектах. Положительные результаты уже достигнуты. Кроме того, в политической сфере ведутся консультации на различных уровнях. В культурной сфере заместители министров культуры обеих стран осуществили взаимные визиты, и было согласовано провести в ближайшие месяцы взаимные дни культуры как в Иране, так и в Азербайджане".

Посол добавил, что в ближайшие дни в Баку состоится заседание Межправительственной совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан–Иран. Эта комиссия охватывает не только экономическое сотрудничество, но и гуманитарную сферу. По его словам, на следующем заседании ожидаются новые достижения.

Кроме того, посол сообщил, что Азербайджан направил приглашение Ирану для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF) в Баку: "Приглашение передано аппарату Президента Ирана, и после рассмотрения будет дан ответ. Опыт показывает, что стороны стремятся участвовать в международных форумах и мероприятиях, проводимых как в Иране, так и в Азербайджане, на высоком уровне. В настоящее время ожидаем ответа Ирана на приглашение, направленное Азербайджаном".