Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародованы погодные условия, ожидаемые в Азербайджане 23 февраля.

Как передает Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако в ночь с 22 на 23 февраля на некоторых пригородных территориях возможна небольшая изморось. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 3-5, днем - 7-11 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана в некоторых местах временами ожидаются осадки. Ночью и вечером в отдельных местах они будут интенсивными, в горных местностях возможен снег. Днем осадки прекратятся. Ночью и утром в некоторых местах туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 4-7, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-4 градуса мороза, днем - 3-8 градусов тепла.