В Баку введен в эксплуатацию новый автобусный маршрут

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское агентство наземного транспорта проанализировало спрос пассажиров на текущий автобусный маршрут № 214.

Как сообщили Trend в Агентстве, с учетом многочисленных обращений 22 февраля был введен в эксплуатацию дополнительный маршрут № 214А.

Сообщается, что маршрут соединяет жилой комплекс Рамана (улица Ф. Гаибова) с Транспортным обменным центром "Кёроглу" в Баку.

"Автобусы в указанном направлении курсируют с интервалом 13-15 минут. Стоимость проезда составляет 0,55 AZN. Оплата производится безналичным способом", - сообщили в агентстве.