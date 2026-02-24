В Азербайджане увеличилось производство электрооборудования

БАКУ /Trend/ - В январе 2026 года в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий, а также электрического оборудования в Азербайджане было произведено продукции на сумму 22,9 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на ежемесячные данные Государственного комитета статистики, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года производство компьютеров, электронных и оптических изделий сократилось на 6,7%, тогда как производство электрического оборудования увеличилось на 53,2%.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца производство ноутбуков сократилось на 94,2%, а производство электрических регуляторов в сфере электрического оборудования увеличилось в 2,1 раза.