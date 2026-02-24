Азербайджан и Китай увеличили торговый оборот в январе

БАКУ/Trend/ - В январе этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 417,8 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 38,3 миллиона долларов США (или 10,1%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Торговый оборот с Китаем составил 11,81% от общего объема внешней торговли Азербайджана, что вывело Китай на третье место среди стран, с которыми Азербайджан ведет наибольшие торговые операции.

В январе Азербайджан экспортировал в Китай товары на сумму 10,2 миллиона долларов США, что в 9,2 раза больше, чем в январе 2025 года (рост на 9,065 миллиона долларов).

Импорт из Китая в Азербайджан за тот же период составил 407,7 миллиона долларов США, что на 29,2 миллиона долларов (7,7%) больше, чем годом ранее. По этому показателю Китай занял первое место среди стран-импортеров в Азербайджан.

Общий объем внешней торговли Азербайджана в январе 2026 года составил 3,538 миллиарда долларов США, что на 1,5 миллиарда долларов (30,5%) меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Из этой суммы экспорт составил 2,236 миллиарда долларов, а импорт - 1,302 миллиарда долларов. За год экспорт сократился на 802 миллиона долларов (26,4%), импорт - на 750 миллионов долларов (36,5%).

В итоге внешний торговый оборот завершился с положительным сальдо в размере 933,6 миллиона долларов, что на 52,4 миллиона долларов (или 5,3%) меньше, чем годом ранее.