Иран держит в центре внимания строительство ж/д в рамках международного коридора Восток–Запад

БАКУ /Trend/ - Иран держит в центре внимания строительство железнодорожной линии Маранд–Чешме-Сорайя в южном направлении в рамках Международного транспортного коридора Восток–Запад.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор управления международной торговли Иранской железнодорожной компании Шахрияр Нагизаде в комментарии местным СМИ.

По его словам, протяжённость железнодорожной линии Маранд–Чешме-Сорайя составляет 240 километров. В ближайшее время ожидается принятие технических шагов по строительству данной линии, подписание контракта и привлечение инвестиций со стороны частного сектора.

Нагизаде добавил, что у действующего правительства Ирана (находится у власти с августа 2024 года) есть основные приоритеты в рамках транспортных коридоров Север–Юг и Восток–Запад. В рамках Международного транспортного коридора Север–Юг приоритетами являются строительство железнодорожных линий Решт–Астара и Ираншехр–Чабахар, а в рамках Международного транспортного коридора Восток–Запад — строительство железнодорожной линии Маранд–Чешме-Сорайя.

Он отметил, что железнодорожная линия Маранд–Чешме-Сорайя является очень крупным проектом, и в этом направлении правительство и частный сектор должны действовать совместно. После выкупа земельных участков на маршруте железной дороги и определения инвесторов можно будет приступить к строительству. Ожидается, что строительство данной линии может быть завершено максимум за 3 года. Таким образом, Иран получит ещё одно железнодорожное соединение с Турцией. На турецкой стороне ведутся работы по строительству железнодорожной линии протяжённостью 250 километров от Карса в направлении Дилуджу.

"В настоящее время в рамках Международного транспортного коридора Восток–Запад объём грузоперевозок превышает 60 млн тонн в год. Иран ставит цель получить 10% объёма перевозок по этому коридору. На данный момент объём грузоперевозок Ирана по Международному транспортному коридору Восток–Запад по железнодорожной линии Рази составляет максимум 800 тыс. тонн в год", — подчеркнул он.

Отметим, что Иран предпринимает шаги по укреплению и расширению инфраструктуры в рамках международных коридоров с целью увеличения объёмов грузоперевозок и транзита по железным дорогам страны.