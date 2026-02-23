Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников AzerGold медалью "Терегги" - Распоряжение

БАКУ/Trend/ - Группа сотрудников Закрытого акционерного общества AzerGold награждены медалью "Терегги".

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Наградить медалью «Терегги» следующих сотрудников Закрытого акционерного общества AzerGold, имеющих особые заслуги в сфере развития горнодобывающей промышленности, в том числе разведки, разработки, добычи и переработки месторождений металлов в Азербайджане:

Джаниева Ибрагима Мустафа оглу

Гусейнова Фуада Джамал оглу

Халафова Садига Мири оглу

Исмаилова Тофига Кёчари оглу

Гулиева Эмиля Эхтирам оглу

Мамедалиева Дадаша Шихмамед оглу

Мамедова Алескера Агамехди оглу

Талыбова Зекя Фамиль оглу", - говорится в документе.